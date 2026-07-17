Лайнер Astoria Grande исключил Сочи из круиза

После предупреждения о небезопасности на востоке Черного моря компания, владеющая лайнером Astoria Grande решила временно убрать Сочи из маршрута – в августе лайнер стартует из Антальи.

Маршрут круизного лайнера Astoria Grande временно изменен, из него убрали Сочи, говорится в сообщении пресс-службы судна.

Изменить международный маршрут было решено после получения предупреждений от российских морских властей о временном признании плавания в восточной части Черного моря небезопасным.

"В связи с этим принято решение изменить маршрут круиза (1-8 августа 2026 года), а также порт отправления и прибытия. Посадка и высадка пассажиров будут организованы в порту Антальи"

– пресс-служба Astoria Grande

Сообщается, что круиз Сочи - Стамбул - Сочи с 28 июля отменяется. А маршрут круиза, проходившего с 18 по 28 июля завершился сегодня в Анталье вместо Сочи.

"Оттуда будет организовано возвращение пассажиров в Сочи или один из доступных к авиаперевозке городов России за счет агентства"

– пресс-служба Astoria Grande

Пассажиры могут полностью вернуть деньги или перенести даты круиза. Те пассажиры, которые намерены отправиться в круиз по обновленному маршруту, смогут получить компенсацию расходов, связанных с изменением круиза, бортовой депозит, а также трансфер от аэропорта Антальи до порта и обратно.