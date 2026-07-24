Российский альпинист погиб на Эльбрусе в воскресенье

На Эльбрусе в эти выходные на фоне резко ухудшившейся погоды погиб российский альпинист. Его товарища удалось спасти.

Во время восхождения на Эльбрус в эти выходные погиб еще один альпинист, группа из двух российских альпинистов запросила помощь накануне.

"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике организовано проведение доследственной проверки по факту гибели альпиниста на Эльбрусе. По предварительным данным, 26 июля 2026 года группа из двух альпинистов, находясь на высоте 5,3 тысячи метров, запросила помощи. Один из альпинистов скончался, другой был эвакуирован спасателями"

– СУ СК по КБР

Живым с пятитысячника был эвакуирован житель Тульской области, погибший был родом из Ставропольского края. По данным МЧС по Кабардино-Балкарии, перед восхождением альпинисты зарегистрировали маршрут.

Погибшие на Эльбрусе альпинисты

Отметим, что за неделю на Эльбрусе погибли уже семеро. Череда трагедий началась 19 июля с гибели ребенка – восхождение совершали папа и 11-летний сын. Затем 25 июля при восхождении погибли пять из семи опытных альпинистов из Боснии и Герцеговины, а 26 июля погиб альпинист из Ставрополья.

Тело погибшего альпиниста планируется эвакуировать с горы сегодня, как и оставшиеся тела двух из пяти погибших боснийских альпинистов.