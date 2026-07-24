Гран-при "Формулы 1" перенесли в Малайзию из-за ситуации на Ближнем Востоке

Малайзия в октябре примет Гран-при Бахрейна. Гонки перенесены в эту страну из-за напряженной ситуации в ближневосточном регионе.

Гран-при Бахрейна гонок "Формулы 1" перенесли в Малайзию. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Соответствующее решение было принято в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке.

Заезд состоится в Малайзии 2-4 октября 2026 года.

Весной по тем же соображениям были отменены этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые должны были пройти в апреле.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном, достигнутое в ночь с 17 на 18 июня, больше не действует. После этого военные США провели серию атак на Исламскую Республику. Иран ответил ударами по базам США, расположенным в странах Ближнего востока, и закрыл Ормуз.

Накануне глава Белого дома распорядился остановить атаки на Иран. По данным американских СМИ, США приостановили новые удары по Исламской Республике, чтобы не повлиять на ее переговоры с Оманом.