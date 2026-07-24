Чемпионат мира по борьбе U-17 стартует в Азербайджане

Мировое первенство по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет пройдет в Азербайджане с 27 июля по 2 августа. В соревнованиях примет участие рекордное количество борцов.

Сегодня в Баку начинается чемпионат мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет (U-17). Турнир будет проходить в Национальной арене гимнастики с 27 июля по 2 августа.

Предстоящее мировое первенство станет рекордным по количеству участников за последние 20 лет. В соревнованиях примут участие 675 борцов (242 греко-римских, 242 в фристайле и 191 в женской борьбе), 272 наставника и 64 арбитра международной категории.

В течение недели юные спортсмены из разных стран мира будут бороться за награды в трех дисциплинах: греко-римской, вольной и женской борьбе.

Сборная России

Россия будет представлена на турнире 30 спортсменами.

В состав команды по вольной борьбе вошли: Алдар Бадмаев (45 кг), Кирилл Кондрашов (48) кг, Ислам Курахмаев (51 кг), Мустафа Берсанукаев (55 кг), Сергей Кармрян (60 кг), Магомед Ибрагимов (65 кг), Мохмад Байсултанов (71 кг), Кантемир Элмесов (80 кг), Абдуразак Шабанов (92 кг), Магомед Омаров (110 кг).

За сборную в греко‑римском стиле выступят: Арсан Алиев (45 кг), Солтан Юсупов (48 кг), Артем Ткаченко (51 кг), Эдем Пайзиев (55 кг), Михаил Степанов (60 кг), Шамиль Лабазанов (65 кг), Аслан Дзуев (71 кг), Ильяс Гадаборшев (80 кг), Аслан Карданов (92 кг), Федор Сухарев (110 кг).

В женскую сборную попали: Фидан Мамедова (40 кг), Дарья Масленникова (43 кг), Алина Баранова (46 кг), Ирина Цыдеева (49 кг), София Акчурина (53 кг), София Белова (57 кг), Камила Темираева (61 кг), Мария Шанина (65 кг), Полина Ефимова (69 кг), Карина Музалевская (73 кг).

Сборная Азербайджана

За Азербайджан на домашнем мировом первенстве выступят 29 борцов.

Сборная по вольной борьбе будет представлена следующими спортсменами: Тунар Гасанов (45 кг), Гусейн Рзазаде (48 кг), Ибрагим Гасанов (51 кг), Аббас Шафиев (55 кг), Эльджан Гасанов (60 кг), Рашид Назаров (65 кг), Тунар Гулиев (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (92 кг) и Хаким Тагиев (110 кг).

В сборную по греко-римскому стилю попали: Али Джавадлы (45 кг), Омар Салманов (48 кг), Абдулрахман Гусейнли (51 кг), Гурбан Меджнунов (55 кг), Эльмир Черкезов (60 кг), Орхан Габибли (65 кг), Надир Гасанов (71 кг), Исфахан Гасанов (80 кг), Зохраб Сафаров (92 кг) и Эмин Бахшалиев (110 кг).

За сборную по женской борьбе будут выступать: Гюльханым Ширинова (40 кг), Вафа Оруджева (43 кг), Нурай Джафарли (46 кг), Назрин Ахмедли (49 кг), Фатима Байрамова (53 кг), Гаратель Гулиева (57 кг), Фидан Бабаева (61 кг), Рана Нуриева (65 кг) и Симура Абдуллаева (69 кг).

Сборная Армении

Армянские спортсмены примут участие в соревнованиях на территории Азербайджана впервые после Второй Карабахской войны в 2020 году. Изначально Армения сомневалась в том, стоит ли юным армянским борцам участвовать в мировом первенстве в Баку, однако в конце концов решила отправить своих спортсменов соревнования в соседнюю республику.

На чемпионате мира U17 Армения будет представлена 16 борцами.

В сборную по вольной борьбе вошли: Мурад Гарибян (51 кг), Давид Балеян (55 кг), Гриша Геворкян (60 кг), Эрик Папикян (65 кг), Варужан Асланян (71 кг), Ваче Асланян (80 кг).

За сборную по греко-римской борьбе будут выступать: Вазген Варданян (45 кг), Арарат Аветисян (48 кг), Геворк Арутюнян (51 кг), Гегам Егиазарян (55 кг), Артуш Петросян (60 кг), Вазген Мнацаканян (65 кг), Джанес Назарян (71 кг), Ваге Овеян (80 кг), Алексан Шалджян (92 кг), Хачик Хачатрян (110 кг).

Сборная Грузии

Грузию на мировом турнире представят 23 спортсмена.

В состав команды по вольной борьбе вошли: Лука Дотиашвили (45 кг), Зураб Дотиашвили (48 кг), Гиорги Нариманидзе (51 кг), Саба Миндиашвили (55 кг), Давит Мдзевашвили (60 кг), Бидзина Джинчарадзе (65 кг), Богдан Кванталиани (71 кг), Рати Ревазашвили (80 кг), Нурадин Мустафаев (92 кг), Муртаз Багдавадзе (110 кг).

За сборную в греко‑римском стиле выступят: Лука Болквадзе (45 кг), Гиорги Чхиквадзе (48 кг), Саба Абашидзе (51 кг), Гиорги Кеделидзе (55 кг), Гиорги Чачуа (60 кг), Васили Ломжария (65 кг), Николоз Кутубидзе (71 кг), Лука Буиглишвили (80 кг), Шота Табатадзе (92 кг), Саба Такидзе (110 кг).

Женская сборная будет представлена Анной Лабадзе (57 кг), Анной Церетели (61 кг), иНино Самхарадзе (69 кг).

Расписание соревнований:

27 июля

09:30 (мск). Греко-римская борьба. Квалификация (до 48, 55, 65, 80 и 110 кг)

17:00 (мск). Греко-римская борьба. Полуфиналы (до 48, 55, 65, 80 и 110 кг)

28 июля

09:30 (мск). Греко-римская борьба. Квалификация (до 45, 51, 60, 71 и 92 кг), утешительные поединки (до 48, 55, 65, 80 и 110 кг)

16:00 (мск). Греко-римская борьба. Полуфиналы (до 45, 51, 60, 71 и 92 кг)

17:00 (мск). Греко-римская борьба. Финалы (до 48, 55, 65, 80 и 110 кг)

29 июля

09:30 (мск). Греко-римская борьба. Утешительные поединки (до 45, 51, 60, 71 и 92 кг)

Женская борьба. Квалификация (до 43, 49, 57, 65 и 73 кг)

16:00 (мск) Женская борьба. Полуфиналы (до 43, 49, 57, 65 и 73 кг)

17:00 (мск) Греко-римская борьба. Полуфиналы (до 45, 51, 60, 71 и 92 кг).

30 июля

09:30 (мск) Греко-римская борьба. Утешительные поединки (до 45, 51, 60, 71 и 92 кг).

Женская борьба. Квалификация (до 43, 49, 57, 65 и 73 кг)

16:00 (мск) Женская борьба. Полуфиналы (до 43, 49, 57, 65 и 73 кг).

17:00 (мск) Греко-римская борьба. Полуфиналы (до 45, 51, 60, 71 и 92 кг)

30 июля

09:30 (мск) Женская борьба. Квалификация (до 40, 46, 53, 61 и 69 кг)

Женская борьба. Утешительные поединки (до 43, 49, 57, 65 и 73 кг)

16:00 (мск) Вольная борьба. Полуфиналы (до 48, 55, 65, 80 и 110 кг)

17:00 (мск) Женская борьба. Финалы (до 40, 46, 53, 61 и 69 кг)

1 августа

09:30 (мск) Вольная борьба квалификация (до 45, 51, 60, 71 и 92 кг)

Утешительные поединки (до 48, 55, 65, 80 и 110 кг)

16:00 (мск) Вольная борьба. Полуфиналы (до 45, 51, 60, 71 и 92 кг)

17:00 (мск) Вольная борьба. Финалы (до 48, 55, 65, 80 и 110 кг)

2 августа