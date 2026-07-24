Вестник Кавказа

КСИР не дал шести судам пересечь Ормузский пролив

Пляж в Фуджейре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране заявили об остановке шести судов в Ормузском проливе. Накануне в КСИР ИРИ сообщили, что остановили четыре судна.

Военные Ирана за минувшие сутки остановили еще шесть судов в Ормузском проливе. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

"За прошедшие 24 часа еще шесть судов после получения последнего предупреждения от КСИР были вынуждены бросить якорь и принять порядок Ирана"

– гостелерадиокомпания Ирана

Ранее на этой неделе на мине в Ормузском проливе подорвался нефтяной танкер, собиравшийся пересечь эту водную артерию. В КСИР отметили, что три танкера с нефтью попытались пройти по заминированному маршруту к югу от Ормуза. В какой-то момент один из них подорвался, начался пожар. После этого два других судна поплыли в обратном направлении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
975 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.