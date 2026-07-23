Почти половине Турции угрожает опасная погода

Турецкое управление по ЧС распространило предупреждение в связи с возможностью наступления погодной опасности в практически половине провинций страны.

Непогода накроет Турцию в скором времени, такое сообщение распространило Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

В общей сложности опасность угрожает жителям 35 из 81 провинций Турции.

В 13 провинциях, в том числе в Самсуне, Синопе и Орду, действует оранжевый уровень погодной опасности. В остальных 22 провинциях уровень опасности оценивается как желтый, среди них Анкара, Стамбул и Конья.

Чрезвычайные ведомства подготовили для оперативного реагирования на возможные ЧС 18 705 сотрудников профильных ведомств и организаций, которые смогут воспользоваться 8 696 единицами техники. Они несут круглосуточное дежурство.