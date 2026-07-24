КСИР сообщил об уничтожении 11 самолетов США

Чуть более чем за неделю вооруженные силы Ирана, по словам официального представителя КСИР, ликвидировали 11 американских военных воздушных судов.

Иранская армия за период с 17 июля вывела из строя 11 самолетов ВВС США, такое заявление сделал официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохабби.

"С 17 июля Вооруженные силы Ирана уничтожили 11 американских истребителей и самолетов, находившихся на земле и базировавшихся на американских военных базах в регионе"

– Хосейн Мохабби

Представитель КСИР уточнил, какие именно воздушные суда были уничтожены за это время. По его словам, ВВС США лишились истребителя F-15, самолета дальней разведки P-8 Poseidon и военно-транспортного самолета C17. Кроме того, добавил Мохабби, иранские военные ликвидировали восемь самолетов-заправщиков.

Он также сообщил об уничтожении 17БПЛА, как разведывательных, так и боевых.