Иран и Армения расширяют сотрудничество в энергетике

Власти Ирана и Армении договорились о создании совместной специализированной рабочей группы для развития двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и торговле газом.

В ходе встречи в Тегеране министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад и министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян приняли решение о создании рабочей группы по энергетике. Об этом сообщает Mehr.

Стороны рассмотрели широкий спектр проектов, включая расширение двусторонней торговли, экспорт технических и инженерных услуг, строительство нефтеперерабатывающего завода и поставки нефтепродуктов в Армению.

"Тегеран и Ереван договорились о создании совместной специализированной рабочей группы и предложили начать ее работу как можно скорее, чтобы в ходе следующего раунда двусторонних переговоров можно было оценить конкретные результаты"

- Мохсен Пакнеджад

Пакнеджад уточнил, что до настоящего времени партнерство двух стран в этой отрасли функционировало исключительно по схеме "газ в обмен на электроэнергию", однако теперь Иран предложил Армении новую коммерческую модель, направленную на расширение экспорта природного газа.