Армения и Грузия обсудили развитие торговли

Ереван и Тбилиси обсудили развитие торговых связей. Армянский бизнес намерен расширить свое присутствие на рынке Грузии.
В Тбилиси прошла встреча деловых кругов Армении и Грузии. Представители армянского бизнеса обсудили возможности расширения поставок продукции в Грузию, информирует посольство Армении.
Глава армянской дипмиссии Ашот Смбатян провел встречу с представителями крупных торговых сетей Грузии. Также присутствовала исполнительный директор Ассоциации розничной торговли Грузии Софио Кашакашвили.
Ереван представил перечень продукции, которую могут поставить в Грузию армянские производители. В этот список вошла аграрная продукция, продукты питания, напитки и другие товары. Стороны также обсудили вопросы логистики.