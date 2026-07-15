Вестник Кавказа

Армения и Грузия обсудили развитие торговли

Армения и Грузия обсудили развитие торговли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ереван и Тбилиси обсудили развитие торговых связей. Армянский бизнес намерен расширить свое присутствие на рынке Грузии.

В Тбилиси прошла встреча деловых кругов Армении и Грузии. Представители армянского бизнеса обсудили возможности расширения поставок продукции в Грузию, информирует посольство Армении. 

Глава армянской дипмиссии Ашот Смбатян провел встречу с представителями крупных торговых сетей Грузии. Также присутствовала исполнительный директор Ассоциации розничной торговли Грузии Софио Кашакашвили.

Ереван представил перечень продукции, которую могут поставить в Грузию армянские производители. В этот список вошла аграрная продукция, продукты питания, напитки и другие товары. Стороны также обсудили вопросы логистики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
810 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.