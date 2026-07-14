Иран предупредил США об ответных ударах по инфраструктуре

Иран ответит ударами по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, если Вашингтон атакует иранские объекты, такое заявление сделал представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС ИРИ Эбрахим Зольфагари.
"В случае реализации угроз со стороны США касательно атаки на иранскую инфраструктуру, все, что оставалось целым... а именно вся инфраструктура в регионе, будет подвергнуто сокрушительным ударам вооруженных сил Ирана"
– Эбрахим Зольфагари
Кроме того, представитель "Хатам аль-Анбия" отметил, что Тегеран не допустит вмешательства Вашингтона в вопросы, связанные с Ормузским проливом.
Так он прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не собирается уведомлять иранскую сторону о крайних сроках возобновления переговоров перед тем, как Соединенные Штаты начнут наносить удары по иранским мостам.