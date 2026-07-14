Иран предупредил США об ответных ударах по инфраструктуре

Вооруженные силы Исламской Республики нанесут удары по американской военной инфраструктуре в регионе в случае атаки США на иранские объекты, заявили в центральном штабе "Хатам аль-Анбия".

Иран ответит ударами по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, если Вашингтон атакует иранские объекты, такое заявление сделал представитель центрального штаба "Хатам аль-Анбия" ВС ИРИ Эбрахим Зольфагари.

"В случае реализации угроз со стороны США касательно атаки на иранскую инфраструктуру, все, что оставалось целым... а именно вся инфраструктура в регионе, будет подвергнуто сокрушительным ударам вооруженных сил Ирана"

– Эбрахим Зольфагари

Кроме того, представитель "Хатам аль-Анбия" отметил, что Тегеран не допустит вмешательства Вашингтона в вопросы, связанные с Ормузским проливом.

Так он прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не собирается уведомлять иранскую сторону о крайних сроках возобновления переговоров перед тем, как Соединенные Штаты начнут наносить удары по иранским мостам.