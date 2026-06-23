Кавказские курорты станут центрами притяжения любителей музыки

Вторая половина лета на кавказских курортах "Эльбрус" и "Мамисон" будет музыкальной – в горах пройдут не только более 10 концертов живой музыки в исполнении известных оркестров, но и выступления диджеев, которые привлекут молодежь.

Два высокогорных кавказских курорта – кабардино-балкарский "Эльбрус" и североосетинский "Мамисон" – включили в свою программу концерты оркестров с живой музыкой и выступления диджеев, сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"До конца теплого сезона мы проведем на наших курортах больше десяти концертов, все их мы объединили под кодовым названием "Горы звучат". Это будут разовые акции. После подобных событий в прошлом году мы собирали сотни отзывов, люди писали: живая музыка в горах - это уникальный опыт, который остается в памяти навсегда"

- заместитель гендиректора Кавказ.РФ Рустам Тапаев

Так, 18 июля в "Мамисоне" на станции "Зарамаг-1" пройдет концерт оркестра Aeternum show, 25 июля на "Эльбрусе" на станции "Мир" прозвучит неоклассика в исполнении Orchestra of New Time, а в третью субботу августа на курорте "Эльбрус" пройдет концерт популярных исполнителей, имена которых пока не раскрываются, передает портал "Это Кавказ".

Для молодежи организаторы подготовили целую череду диджей-сетов: на "Эльбрусе" они пройдут 18 и 31 июля, а также 8 и 22 августа, а на "Мамисоне" - 1 и 15 августа, говорится в сообщении.