Доставка грузов из Китая в Россию подорожала на 25%

​Из-за трудностей с топливом автомобильная доставка грузов из Китая в Россию за последний месяц подорожала на 20–25%, что вынуждает импортеров менять логистику.

​Тарифы на автомобильные грузоперевозки из Китая в Россию за последний месяц выросли на 20–25% из-за проблем с топливом. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу компании "Оптималог" Георгия Властопуло.

​Руководитель организации спрогнозировал скорую переориентацию импортеров на контейнерные перевозки морем и железной дорогой, добавив, что каждый день к стоимости транспортировки прибавляется 10–20 тыс руб.

​Коммерческий директор компании Eastex Тимур Савельев подтвердил, что доставка импортных товаров в среднем подорожала примерно на 20%. По его информации, цена рейса фуры из Маньчжурии в Москву за последние полторы недели увеличилась на 50–70 тыс руб при базовой стоимости рейса в размере 760–830 тыс руб.

​Специалист уточнил, что параллельно росту тарифов за километр увеличивается время и снижается предсказуемость поставок. В частности, срок транзита от Забайкальска до Москвы вырос на 23%, составив 10–12 суток.