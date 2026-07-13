Атаки на Иран закрывают дверь к урегулированию конфликта – Лавров

Глава МИД РФ выразил российскую позицию относительно возобновления военных действий в регионе Ближнего Востока. По его словам, это является полным нарушением условий меморандума о взаимопонимании.

Россия рассматривает возобновление ударов по Ирану как нарушение заключенного между Тегераном и Вашингтоном меморандума, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

"Мы рассматриваем (возобновление военной агрессии против Ирана – ред.) как нарушение меморандума, и здесь даже много комментировать не приходится. Это печально, потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданские объекты в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива"

– Сергей Лавров

Как он подчеркнул, усугубление конфликта в регионе может привести к еще более негативным последствиям "ни к чему хорошему не ведет".

При этом Лавров отметил, что заключенный ранее между США и Ираном меморандум мог бы привести к полному урегулированию, но сейчас речь об этом не идет.

Новые атаки по иранской территории закрывают дверь к урегулированию, обозначил глава российского МИД.

На их фоне сейчас сложно прогнозировать реализацию дальнейших договоренностей по Ирану, вновь подчеркнул Сергей Лавров.