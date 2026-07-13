Атаки на Иран закрывают дверь к урегулированию конфликта – Лавров

Россия рассматривает возобновление ударов по Ирану как нарушение заключенного между Тегераном и Вашингтоном меморандума, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.
"Мы рассматриваем (возобновление военной агрессии против Ирана – ред.) как нарушение меморандума, и здесь даже много комментировать не приходится. Это печально, потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданские объекты в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива"
– Сергей Лавров
Как он подчеркнул, усугубление конфликта в регионе может привести к еще более негативным последствиям "ни к чему хорошему не ведет".
При этом Лавров отметил, что заключенный ранее между США и Ираном меморандум мог бы привести к полному урегулированию, но сейчас речь об этом не идет.
Новые атаки по иранской территории закрывают дверь к урегулированию, обозначил глава российского МИД.
На их фоне сейчас сложно прогнозировать реализацию дальнейших договоренностей по Ирану, вновь подчеркнул Сергей Лавров.