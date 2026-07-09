Нефть Brent впервые за месяц поднялась выше $85 за баррель

Нефтяные цены на бирже сегодня снова показывают рост: Brent превышала $85 за баррель, WTI поднялась выше $80 за баррель.

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые за месяц превысила $85 за баррель.

Фьючерсы на Brent с поставкой в сентябре на 03:16 мск торговались по $85,02 за баррель. Цена нефти Brent впервые с 15 июня превысила $85. Затем рост ускорился, на 03:23 мск цена составила $85,64 за баррель, что выше данных закрытия прошлой торговой сессии на 2,78%.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле подорожал еще сильнее, плюс 8,25% – до $80,42 за баррель.

На 6.07 мск Brent снова откатилась ниже $85, до $84,54.