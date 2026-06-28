Расширение аэропорта Тбилиси стартовало в Грузии

Кобахидзе объявил о старте расширения Тбилисского аэропорта. После реконструкции главная воздушная гавань Грузии сможет ежегодно обслуживать 10 млн пассажиров.

В Грузии официально началось расширение Тбилисского международного аэропорта.

Как рассказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, инвестиции в масштабный проект превысят $150 млн. Инвестор – TAV Georgia, дочерняя компания TAV Airports, часть французской авиационной компании Groupe ADP.

"Мы начинаем реализацию одного из самых масштабных проектов по расширению и развитию Международного аэропорта Тбилиси имени Шота Руставели. <…> Для нас приоритетом является не только развитие инфраструктуры, но и создание для пассажиров современной, комфортной среды, соответствующей международным стандартам"

— Ираклий Кобахидзе

Реализация проекта рассчитана на 2026-2028 годы. В планах расширение терминала и инфраструктуры аэродрома, модернизация технологических и операционных систем, улучшение сервиса в соответствии с международными стандартами.

По окончании работ аэропорт в Тбилиси увеличит пропускная способность вдвое, и может ежегодно обслуживать уже 10 млн пассажиров.

Данный проект имеет важное значение для экономического развития Грузии, связности, инвестиций и сферы туризма, отметил Кобахидзе, Кроме того, расширение и модернизация воздушной гавани создаст более современную, безопасную и комфортную среду для пассажиров.

В прошлом году пассажиропоток Тбилисского международного аэропорта составил 5,4 млн человек, что стало рекордом. В целом все три международных аэропорта Грузии в 2025 году обслужили 8,5 млн пассажиров.