В Стамбуле оценили риск землетрясения после серии толчков в Мраморном море

В Турции оценили риски для Стамбула после серии недавних землетрясений в Мраморном море, назвав ближайшую неделю решающей для прогноза сейсмической обстановки.

Сейсмологи в Турции начали оценку угрозы землетрясения в Стамбуле после серии подземных толчков магнитудой менее 3,5 на глубине шести-девяти километров в центральной впадине Мраморного моря. Об этом сообщила турецкая газета Ekonomim со ссылкой на ученого Османа Бекташа.

Он пояснил, что микротолчки на дне Мраморного моря свидетельствуют о перераспределении напряжения в разломе и сами по себе не предвещают катастрофу. Главным индикатором состояния тектонических плит станет возможное возникновение в этой же акватории толчков магнитудой выше 4 в течение ближайших семи дней.

Ученый призвал не ограничиваться ожиданиями одного мощного землетрясения магнитудой более 7 у берегов Стамбула, так как ситуация на Северо-Анатолийском разломе может развиваться по разным сценариям.

Отметим, непрерывный мониторинг этой зоны Мраморного моря был усилен весной 2025 года после толчков магнитудой 6,2 вблизи крупнейшего города Турции.