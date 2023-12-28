Турция восстановилась после сокрушительного землетрясения

Власти Турции менее чем за два года завершили строительство 455 тысяч объектов жилья в регионах, пострадавших от сокрушительного землетрясения 2023 года, обрушившегося на турецкий Кахраманмараш.

Турция завершила строительство почти полумиллиона жилых объектов в пострадавших от сокрушительных землетрясений в 2023 году регионах менее чем за два года, заявил в ходе панельной сессии "Жилье для городского процветания и возможностей для всех" в рамках WUF13, проходящего в Баку, заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут.

"Разрушительные землетрясения 6 февраля 2023 года привели к повреждению почти 500 тысяч жилых объектов в стране. Мы смогли завершить строительство 455 тысяч объектов жилья в зоне бедствия всего за два года и передать их владельцам"

- Омер Булут

Новые жилые районы строились по другим принципам, с учетов высокой сейсмоопасности регионов – они были спроектированы как устойчивые экосистемы с социальной инфраструктурой, зелеными зонами, энергоэффективными решениями и экологически ориентированным планированием.

Еще одна важная особенность – все новые здания соответствуют концепции почти нулевого энергопотребления, что позволяет сократить энергопотребление на 39%, а выбросы парниковых газов - на 38%.

В заново отстроенных районах на это работает все – в том числе солнечная энергия, установлены системы сбора дождевой воды, развивается климатически устойчивая инфраструктура. Все это – результат новой концепции жилищной политики, которая рассматривается в тесном взаимодействии с вопросами транспорта, здравоохранения, образования, занятости, инфраструктуры и климатической политики.

Турецкий замминистра в ходе своего выступления призвал активизировать международное сотрудничество в сферах финансирования, зеленых технологий и укрепления местного потенциала для создания более доступных, устойчивых и низкоуглеродных городов.

Напомним, ранее мы писали о том, что зимой 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение с эпицентром в Кахраманмараше. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7. В результате стихии погибли 53 тыс человек, еще 107 тыс получили различные травмы. Помимо этого, были разрушены 38 тыс зданий.