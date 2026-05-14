Большая часть военного потенциала Ирана уцелела – СМИ

Иран в состоянии еще долго воевать с США и Израилем в случае возобновления боевых действий – так полагают западные разведки. При этом даже при сильном ослаблении оборонного потенциала Ирана КСИР продолжит эффективно блокировать Ормузский пролив.

Источники в ЦРУ и разведке НАТО рассказали газете The Independent о негативных прогнозах сценария возобновления боевых действий Израиля и США против Ирана: несмотря на заявления американского руководства о разгроме иранской армии, в действительности Корпус стражей Исламской революции сохранил большую часть и оборонного, и наступательного потенциала.

В связи с этим Иран, по оценке западных разведок, в состоянии вести войну с США и Израилем на протяжении нескольких месяцев при той же интенсивности боев, какая была в марте. Для контратак у него достаточно и ракет, и БПЛА, и именно поэтому спецслужбы рекомендуют Администрации президента США Дональда Трампа воздерживаться от новых боевых действий против Ирана.

Уточняется, что самые консервативные расчеты говорят о сохранении не менее 60% ракетных арсеналов Ирана после 39 дней иранской войны. Сохранились и военные производства, среди которых выделяется сборка дешевых и простых БПЛА, пригодных для ударов по близко расположенным американскими базам в Персидском заливе.

Американские военные эксперты также отмечают, что у Тегерана остались все возможности для ведения многосторонней войны: помимо использования ракет и БПЛА, он способен минировать Ормузский пролив, устраивать хакерские атаки и задействовать свои прокси на Ближнем Востоке.

Во всяком случае Иран в состоянии с прежней силой полностью блокировать выход из Персидского залива в открытое море. В таких условиях достижение настоящей победы США над Ираном не представляется возможным, поскольку даже сильно ослабленная Исламская Республика продолжит не пропускать корабли через Ормузский пролив.