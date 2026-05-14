Нефтепровод в обход Ормузского пролива построят в ОАЭ к 2027 году

В ОАЭ объявили о планах построить нефтепровод в обход Ормузского пролива к следующему году. Ускорить реализацию данного проекта поручил наследный принц страны.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) завершат возведение нового нефтепровода в обход Ормузского пролива к 2027 году.

Его строительство началось в целях обеспечения бесперебойного экспорта нефти в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и возможной длительной блокады стратегического водного пути, пишет The Guardian.

Ранее через Ормузский пролив проходило примерно 20% мировых поставок нефти и СПГ морским путем. Последние несколько месяцев это путь остается фактически заблокированным из-за обострения конфликта Ирана с Соединенными Штатами и Израилем.

Эскалация в регионе спровоцировала резкий рост мировых цен на энергоносители и усилило давление на экономики стран Персидского залива. На фоне этих событий власти ОАЭ поручили государственной нефтяной компании ускорить реализацию ранее не раскрывавшегося проекта.

Новый нефтепровод будет доставлять нефть из внутренних районов ОАЭ в порт Фуджейра, расположенный на побережье Оманского залива. Согласно плану, он позволит удвоить экспортные возможности ОАЭ через уже действующий нефтепровод Хабшан - Фуджейра, способный ежедневно транспортировать до 1,8 млн баррелей нефти. Таким образом, общая пропускная способность может вырасти с сегодняшних 1,8 млн до 3,6 млн баррелей в день.