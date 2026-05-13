Урегулирование вокруг Ирана обсудили Лавров и Аракчи

Глава МИД РФ провел в Нью-Дели встречу с иранским коллегой. Министры поговорили о переговорном процессе, который должен привести к урегулированию конфликта Ирана с Соединенными Штатами и Израилем.

В Нью-Дели 14 мая прошла встреча глав МИД России и Ирана Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

Центральной темой обсуждения стал переговорный процесс, призванного урегулировать конфликт Ирана с Соединенными Штатами и Израилем.

"С российской стороны была акцентирована важность сохранения режима прекращения огня и хрупкого перемирия, а также недопущения срыва политико-дипломатических усилий в целях достижения комплексной ирано-американской договоренности, открывающей путь к долгосрочной и устойчивой нормализации обстановки в регионе"

– МИД РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз заявил о готовности Москвы оказывать услуги сторонам в целях поиска и реализации взаимоприемлемых развязок.

Обсуждая актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, Сергей Лавров и Аббас Аракчи подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Исламской Республикой.