В ОАЭ опровергли тайный визит Нетаньяху

МИД ОАЭ распространило сообщение, в котором опровергло информацию о тайном посещении премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Эмиратов.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не совершал тайный визит в ОАЭ во время боевых действий против Ирана, заявили в МИД Эмиратов.

"ОАЭ опровергают распространяемую информацию о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или приеме израильской военной делегации на своей территории"

– МИД ОАЭ

В министерстве обратили внимание на то, что отношения арабской страны с Тель-Авивом развиваются исключительно в рамках Авраамовых соглашений и что заявления о каких-либо необъявленных визитах либо сделках не имеют под собой никаких оснований.

Напомним, о тайном визите Нетаньяху в Эмираты во время войны с Ираном ранее официально сообщила его канцелярия, отметив, что в результате поездки в двусторонних отношениях произошел "исторический прорыв".

