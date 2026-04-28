Турция и Армения готовы к прямой торговле

Министерство иностранных дел Турции сообщило о завершении подготовки к прямой торговле с Арменией – все необходимые бюрократические процедуры для старта торговых отношений двух стран пройдены.

"В рамках мер по укреплению доверия, принятых в контексте процесса нормализации отношений с Арменией, продолжающегося с 2022 года, бюрократические приготовления к началу прямой торговли между нашей страной и Арменией завершены по состоянию на 11 мая 2026 года"

- Онджу Кечели

Остаются лишь второстепенные детали, в том числе технические и бюрократические работы по открытию общей границы между двумя странами, отметил дипломат, передает Sputnik Армения.

Запуск торговых отношений между Анкарой и Ереваном предоставит двум странам историческую возможность укрепить прочный мир и процветание на Южном Кавказе.

Со своей стороны Турция продолжит вносить свой вклад в развитие экономических связей и дальнейшее продвижение сотрудничества в регионе на благо всех его стран и народов, - говорится в комментарии турецкого дипломата.

