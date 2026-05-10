Летний сезон в Сочи стартует 30 мая

В Сочи летний курортный сезон официально стартует 30 мая в День города. Вся туристическая отрасль курорта уже завершила подготовку к приему отдыхающих.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что официальное открытие летнего курортного сезона состоится 30 мая. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Официально дадим старт летнего курортного сезона 30 мая в День города. Уважаемые туристы, главный курорт страны всегда держит курс на безопасность, доступность отдыха и оздоровления для наших соотечественников и гостей из-за рубежа "

- Андрей Прошунин

Он уточнил, что старт летнего сезона пройдет в День города, к которому туристическая отрасль Сочи уже завершила подготовку для безопасного отдыха гостей. При этом главным приоритетом для курорта с более чем столетней историей остается развитие внутреннего туризма.

По его словам, в Сочи представлено огромное количество вариантов не только для отдыха, но и для оздоровления туристов. Прошунин также добавил, что туристические услуги доступны в самом разном ценовом сегменте, особенно при раннем бронировании.