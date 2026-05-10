Новый грузинский патриарх поднимет вопрос об освобождении демонстрантов

Грузинская православная церковь попросит власти страны выпустить на свободу отбывающих сроки заключенных, которые были задержаны на акциях протеста в Грузии, сообщил сегодня, в день интронизации нового Католикоса-Патриарха, глава службы по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе.
Стоит отметить, что месяц назад, 9 апреля, Джагмаидзе анонсировал обращение к руководству Грузии после избрания нового патриарха относительно освобождения таких заключенными.
"Тогда я сказал, что мы вновь поднимем этот вопрос и будем обсуждать его с властями, и подтверждаю вам – так и будет"
– Андрия Джагмаидзе
Представитель Патриархии признал, что пока сложно говорить о конкретных планах и сроках, так как в данный момент предстоит разрешить много вопросов.
В то же время, он заверил, что упомянутый им вопрос будет поднят в любом случае.