В Грузии уровень безработицы составил около 14%

Уровень безработицы в Грузии в 2025 году остался неизменным по сравнению с предыдущим годом и составил 13,9%. Об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики страны Сакстат.

Общая численность трудоспособного населения в Грузии достигла 1,6 млн человек. Из них около 1,4 млн граждан были трудоустроены, включая 961 тыс. наемных работников и 426 тыс самозанятых. Число безработных в стране составило 224 тыс человек.

По статистике отмечается заметный разрыв в уровне занятости в зависимости от территории. Безработица в городских поселениях выросла на 1,3 п.п до 15,7%, тогда как в сельской местности этот показатель сократился на 2,1 п.п до 11,2%.

Сложнее всего по статистике найти работу жителям Тбилиси, где зафиксирован максимальный уровень безработицы в 17,5%

Стоит отметить, что уровень безработицы традиционно выше среди мужчин и составляет 15,8%, тогда как среди женщин этот показатель равен 11,4%.

Чаще всего без работы остается молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, где показатель достигает 39%. Меньше всего безработных среди граждан старше 65 лет. В этой группе показатель составляет всего 3,5%, поскольку они реже выходят на рынок труда.

Служба статистики подсчитывает уровень безработицы на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения. Для сравнения в 2023 году этот показатель составлял 16,4%, в 2022 году 17,3%, а в 2021 году 20,6%.