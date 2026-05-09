Россия надеется на скорейшее возобновление работы платформы "3+3"

Российская сторона по-прежнему заинтересована в продолжении контактов в формате "3+3" по Южному Кавказу и надеется на как можно более быстрое возобновление ее полноценной работы, такое заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью ТАСС.

Дипломат указал на то, что формат "3+3" важен для налаживания сотрудничества между странами Южного Кавказа и их ближайшими соседями по принципу "региональной ответственности". Калугин пояснил, что в данный момент из-за объективных причин, в том числе ситуации с Ираном, в организация новой министерской встречи в формате "3+3" несколько застопорилась.

"Однако заинтересованность в продолжении контактов сохраняется. Рассчитываем на скорейшее возобновление полноценной работы платформы"

– Михаил Калугин

Директор четвертого департамента стран СНГ добавил, что упомянутый им принцип региональной ответственности состоит в сотрудничестве в рамках "взаимовыгодных и перспективных проектов, отвечающих интересам всех региональных игроков, решения принимаются без давления извне, без навязанной посторонними силами "повестки дня".

Дипломат отметил, что в рамках этого принципа исключено выстраивание разделительных линий, работа не должна наносить ущерб какой-либо стране региона.

"Только на такой основе возможно на деле обеспечить безопасность и экономическое процветание, подлинный и долгосрочный мир на Южном Кавказе"

– Михаил Калугин

Говоря о текущем состоянии сотрудничества в формате "3+3", он обратил внимание на активную подготовку к старту экспертной "дорожки", в рамках которой будут рассматриваться основные проблемные вопросы, принимать участие в процессе будут ведущие политологи стран-участниц платформы, включая и Грузию.

Директор четвертого департамента стран СНГ также сделал акцент на том, что Запад, невзирая на все "красивые словеса", не в состоянии выполнять роль, которую Россия играет для Южного Кавказа как в области безопасности, так и в сфере экономики.

"Наши же интересы в регионе незыблемы"

– Михаил Калугин

Дипломат также напомнил, что Россия сама – "кавказская держава": она связана со всеми странами региона теснейшими узами, историческими и культурными. Почти со всеми странами установлены союзнические отношения. Кроме того, Россия имеет статус главного или одного из ключевых торговых партнеров всех стран Южного Кавказа.

"Через регион пролегают значимые для нас транспортные артерии. От того, как будут развиваться процессы по ту сторону хребта, во многом зависит и положение дел на Северном Кавказе. Словом, Южный Кавказ для нас жизненно важен"

– Михаил Калугин

Соответственно, подчеркнул он, Россия заинтересована в развитии Южного Кавказа, формировании в нем "пояса стабильности и мира".

"То, что способствует процветанию региона, способствует и благополучию России. Вот простая логика наших действий. Следуя ей, мы последовательно выступаем против вооруженных конфликтов в регионе, поддерживаем снятие блокад, энергично работаем над построением общей архитектуры региональной связанности, чтобы каждая страна могла воспользоваться преимуществами своего географического положения"

– Михаил Калугин

Дипломат обратил внимание на то, что высвобождение потенциала экономик стран Южного Кавказа выгодного прежде всего России.

Он добавил, что по этой причине в 2020 году президент РФ Владимир Путин лично участвовал в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией, в то же время были заложены основы армяно-азербайджанского мирного процесса.

"Процесс пережил уже несколько фаз, но все равно идет в русле дорожной карты, выработанной на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов"

– Михаил Калугин

"3+3" в интересах всего региона

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что активизация работы платформы "3+3" входит в интересы не одной России, но всех шести государств, в ней участвующих.

"Общий интерес стран региона в стабильной работе "3+3" вполне понятен: региональные проблемы лучше решать в сотрудничестве самих стран региона, без задействования внешних игроков. Когда создавался этот формат, шла речь о том, что он сфокусируется прежде всего на трансграничных проблемах Южного Кавказа, который действительно можно решить только в режиме многостороннего сотрудничества", - в первую очередь сказал он.

"Это проблемы экологии, которые, очевидно, не имеют границ, проблемы водных ресурсов и проблемы транспортных коммуникаций, поскольку создание транспортных коридоров также требует взаимодействия нескольких государств, находящихся на маршруте. Далее платформа "3+3" может работать по всему спектру регионального сотрудничества: развитие многосторонних экономических связей, гуманитарных и межкультурных взаимоотношений. Это достаточно удобный формат и эффективный, способный приносить пользу всем странам в регионе", - подчеркнул Константин Тасиц.

Платформа "3+3" простаивала в последнее время в связи со сложной региональной обстановкой. "На Ближнем Востоке произошло резкое обострение, на непосредственной границе Южного Кавказа и с вовлечением одной из стран-участниц "3+3" – Ирана. Кроме того, пока не удалось согласовать место следующей встречи: это будет или Азербайджан, или Армения – и сторонам надо просто договориться, где пройдет встреча, и возобновить деятельность этой платформы", - заключил эксперт по Южному Кавказу.