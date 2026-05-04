Военные самолеты Ирана могут находиться в Пакистане и Афганистане – СМИ

Военные и гражданские самолеты Ирана могли быть переброшены в Пакистан и Афганистан для защиты от ударов США в рамках конфликта, передает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По сведениям телеканала, иранские военные самолеты, включая самолет-разведчик RC-130, могли быть переброшены на базу ВВС Пакистана Нур-Хан к югу от Исламабада.

В Кабул незадолго до начала войны против Ирана были направлены несколько самолетов авиакомпании Mahan Air, затем самолеты были перебазированы в аэропорт Герат на границе Афганистана с Ираном, отмечает CBS News.

В Кабуле опровергли эту информацию, официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид дал CBS News соответствующий комментарий.