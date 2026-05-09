Трамп допустил возобновление операции в Ормузском проливе

Соединенные Штаты могут вернуться к проведению операции в Ормузском проливе, считая контроль над проливом единственным оружием Ирана. Также рассматривается вариант "намного более серьезных" мер, поделился Трамп.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что вскоре американская операция в Ормузском проливе может возобновиться или даже может быть предпринято нечто"намного более серьезное" в отношении Ирана, передает телекомпания CBS News.

По словам американского лидера, "единственным оружием" Исламской Республики является фактический контроль над Ормузским проливом.

"Мы бы его открыли. Я просто оказал услугу определенным странам, которые попросили меня не делать этого. Мы бы его открыли <...>. Но мы можем легко к этому вернуться"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома добавил, что на фоне полученного ответа Тегерана на предложение Вашингтона рассматривается либо возобновление операции в проливе, либо нечто "намного более серьезное".

Он дал негативную оценку ответу Ирана.

"Это было просто плохое предложение, глупое предложение, в действительности <...> сделанное людьми, которые не имеют никакого представления о том, в какой опасности они находятся"

– Дональд Трамп

Тегеран идет на некоторые уступки, но этого недостаточно, заключил он.