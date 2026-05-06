Фидан в Катаре обсудил Иран и встретился с представителем ХАМАС

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фидан в Дохе провел встречи с главой Минобороны Катара и членом Политбюро ХАМАС. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил визит в Доху, где провел встречи с заместителем премьер-министра и министром обороны Катара шейхом Саудом бин Абдуррахманом бин Хасаном Аль Тани и членом Политбюро палестинского движения ХАМАС Халилем аль-Хайей, сообщает МИД Турции.

На встрече с представителем ХАМАС министр выразил Халилю аль-Хайе соболезнования в связи с гибелью 7 мая его сына в результате ударов Израиля по Газе – уже четверо детей аль-Хайе погибли из-за израильских атак.

На встрече главы МИД Турции с главой Минобороны Катара обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и другие региональные вопросы, говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

