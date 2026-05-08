Турпоток в Абхазию на первые майские праздники вырос на 17%

Поток туристов, отдохнувших в Абхазии на первые майские праздники, увеличился на 17% относительно такого же периода минувшего года, такие данные привел вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян.

По его словам, столь существенным ростом турпотока Абхазия обязана в том числе открытием Сухумского аэропорта, который ранее не работал на протяжении более 30 лет.

Мкртчян отметил, что на вторые майские праздники (9-11 мая) ожидается рост турпотока на 20% относительно первой.

Вице-президент добавил, что стоимость проживания в отелях в Абхазии на 15-20% меньше, чем в Сочи.

"Например, отель четыре звезды "все включено" в Абхазии на майские стоит 15-16 тыс рублей в сутки, а в Сочи – 22 тыс"

– Александр Мкртчян