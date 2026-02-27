Жители села Шукюрбейли получили ключи от домов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с первым вице-президентом Мехрибан Алиевой принял участие в открытии села Шукюрбейли Джебраильского района, сообщила пресс-служба азербайджанского главы.

Сообщается, что глава государства и первая леди встреились с бывшими вынужденными переселенцами, которые вернулись на родину. Жители села получили ключи от новых домов.

Также Ильхам и Мехрибан Алиевы ознакомились с условиями, созданными в новом здании школы, которая будет рассчитана на 360 ученических мест.

Кроме того, они посетили место, где в настоящее время проходит строительство здания Джебраильской районной центральной больницы на 150 коек.

В рамках посещения Джебраильского района Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева открыли 330-киловольтную подстанцию "Шафаг" ОАО "АзерЭнержи" в селе Солтанлы.