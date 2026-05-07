Армения начнет строить Зангезурский коридор до конца года

Армянский премьер Никол Пашинян во время предвыборной агитации в Мегри пообещал, что в 2026 году начнется стройка железной дороги проекта Зангезурский коридор, что сделает город более привлекательным для жизни местом и создаст новые рабочие места.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян, находясь с визитом в Мегри, рассказал местным жителям о планах уже в этом году начать строить железную дорогу проекта Зангезурский коридор, которая соединит Зангиланский район Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой АР и позволит армянским гражданам ездить в Иран на поездах через Нахчыван.

Напомним, что в Армении сейчас идет предвыборная кампания перед парламентскими выборами. Никол Пашинян взял отпуск, чтобы лично вести агитацию за правящую партию "Гражданский договор", и посещает армянские города и села.

Мегри – самый южный город Армении, расположенный на границе с Ираном, на берегу реки Араз. Именно через него в советское время проходила железная дорога, соединявшая Зангиланский район АзССР с Нахчываном, и по тому же маршруту запланировано строительство новых ж/д путей в рамках регионального проекта Зангезурский коридор.

В общении с мегринцами Никол Пашинян использовал собственную версию названия проекта Зангезуский коридор – "Перекресток мира", и подчеркнул, что Мегри является центральной точкой проекта.

Председатель правительства обратил внимание, что после заявления властей США о намерении участвовать в проекте в формате "Маршрут Трампа" (TRIPP) в Мегри стали резко расти цены на недвижимость. Глава мегринской общины уточнил, что за прошедшие с армяно-азербайджанского саммита в Вашингтоне 9 месяцев квартиры и дома в Мегри подорожали уже вдвое.

"И что это значит? Это значит, что Мегри не только верит в мир, но и Мегри является "Перекрестком мира". И я пришел поздравить всех нас в связи с этим. Значит, Республика Армения — это перекресток благосостояния"

– Никол Пашинян

Никол Пашинян выразил уверенность в том, что после реализации и запуска в эксплуатацию Зангезурского коридора Мегри станет еще более выгодным местом для жизни и работы, поскольку еще во время строительства железной дороги здесь возникнут в большом количестве новые рабочие места.

"Я уверен, что до конца года мы уже предпримем конкретные действия, связанные со строительством железной дороги"

– Никол Пашинян