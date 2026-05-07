Актеры из Северной Осетии покажут спектакли в Крыму

Северо-Осетинский государственный академический театр приехал в Республику Крым на гастроли, в рамках которых покажет две пьесы о Великой Отечественной войне.

Актерская труппа Северо-Осетинского государственного академического театра им. Владимира Тхапсаева впервые посещает Крым, сообщил директор учреждения Чермен Дудати.

Уточняется, что гастроли продлятся до 11 мая, спектакли будут показаны в Симферополе, на сцене Крымского академического русского драмтеатра имени М. Горького.

"Это первые наши гастроли в Крыму, мы привезли три спектакля. Два из них о войне"

— Чермен Дудати

Первый спектакль "Газдановы" о семье, из которой семь братьев ушли на фронты Великой Отечественной войны и все погибли. Как отметил директор театра, это реальная история, именно в память братьях этой семьи Расул Гамзатов написал свое знаменитое стихотворение "Журавли".

"Еще один спектакль по роману Бориса Васильева "В списках не значился" о подвиге русского народа. Не случайно эти спектакли наш коллектив привез в дни празднования Дня Победы, которая одна для всех народов России"

– Чермен Дудати

Третий спектакль – "Он. Она. Окно. Покойник", отметил директор театра. Это комедия английского драматурга Рэя Куни.

Сообщается, что два спектакля из трех идут на осетинском языке с синхронным переводом на русский язык.