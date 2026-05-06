Вестник Кавказа

В Израиле задержаны четыре человека по подозрению в шпионаже на Иран

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские силовики провели операцию по задержанию четырех подозреваемых в агентурной работе на Иран. Предполагаемые шпионы фотографировали важные объекты и передавали иную информацию.

Израильские правоохранители задержали четырех человека, которые подозреваются в шпионаже на Иран. По данным властей, ценные сведения Тегерану передавали один гражданский и трое военных, передает "Голос Израиля". 

По информации издания, подозреваемые передавали Ирану информацию о железнодорожных станциях, торговых центрах, камерах наружного видеонаблюдения. Также иранские спецслужбы получили информацию о военно-воздушной школе, в которой обучались некоторые из задержанных. 

Как отметили в СМИ, часть подозреваемых вышла на контакт с иранцами по собственной инициативе. Также некоторые занимались вандализмом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.