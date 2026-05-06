В Израиле задержаны четыре человека по подозрению в шпионаже на Иран

Израильские силовики провели операцию по задержанию четырех подозреваемых в агентурной работе на Иран. Предполагаемые шпионы фотографировали важные объекты и передавали иную информацию.

Израильские правоохранители задержали четырех человека, которые подозреваются в шпионаже на Иран. По данным властей, ценные сведения Тегерану передавали один гражданский и трое военных, передает "Голос Израиля".

По информации издания, подозреваемые передавали Ирану информацию о железнодорожных станциях, торговых центрах, камерах наружного видеонаблюдения. Также иранские спецслужбы получили информацию о военно-воздушной школе, в которой обучались некоторые из задержанных.

Как отметили в СМИ, часть подозреваемых вышла на контакт с иранцами по собственной инициативе. Также некоторые занимались вандализмом.