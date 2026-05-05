Главным покупателем вина из Грузии в 2026 году остается Россия

Россия осталась одним из главных рынков для грузинского вина по итогам I квартала 2026 года. Об этом сообщают грузинские СМИ.

В январе-марте 2026 года на долю РФ пришлось более 62% от общего объема экспорта грузинского вина. За этот период поставки на российский рынок составили 11,1 тыс т на сумму $32,6 млн.

В первую тройку импортеров вина из Грузии также вошли Польша с объемом 1619 т на $4,1 млн и Украина, куда поставили 983 т на $2,7 млн.

Отметим, что в общей сложности за январь-март 2026 года Грузия экспортировала на зарубежные рынки 17,1 тыс т вина, выручив за этот объем $52,3 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель увеличился на 5,5%.

Начиная с 2022 года Грузия стабильно поставляет в Россию более 60% от общего объема винного экспорта. Рекордным оказался 2024 год с показателем 66,2%, когда грузинская сторона заработала на этих поставках $182,6 млн.