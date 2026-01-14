США разрешили BP работать с российскими и иранскими компаниями в Азербайджане

Находящиеся под санкциями российские и иранские компании смогут продолжать работу с британской компанией BP в Азербайджане. Соответствующую лицензию на это ей выдали США.

Соединенные Штаты продлили специальную лицензию для BP, которая позволит осуществлять платежи с участием находящихся под санкциями российских и иранских компаний в газовом проекте "Шахдениз" в Азербайджане.

В консорциум по разработке данного месторождения входят "Лукойл" (Россия) и NICO (Иран), при этом оператором проекта по-прежнему остается BP. Несмотря на санкции, США фактически сохранили для проекта исключение из ограничений.

Напомним, доля BP в консорциуме составляет 29,99%. Согласно данным за прошлый год, "Лукойл" владеет 19,99% акций, TPAO (Турция) – 19%, компания "Южный газовый коридор" (Азербайджан) – 16,02%, NICO – 10%, MVM (Венгрия) – 5%.