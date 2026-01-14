Вестник Кавказа

США разрешили BP работать с российскими и иранскими компаниями в Азербайджане

США разрешили BP работать с российскими и иранскими компаниями в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Находящиеся под санкциями российские и иранские компании смогут продолжать работу с британской компанией BP в Азербайджане. Соответствующую лицензию на это ей выдали США.

Соединенные Штаты продлили специальную лицензию для BP, которая позволит осуществлять платежи с участием находящихся под санкциями российских и иранских компаний в газовом проекте "Шахдениз" в Азербайджане.

В консорциум по разработке данного месторождения входят "Лукойл" (Россия) и NICO (Иран), при этом оператором проекта по-прежнему остается BP. Несмотря на санкции, США фактически сохранили для проекта исключение из ограничений.

Напомним, доля BP в консорциуме составляет 29,99%. Согласно данным за прошлый год, "Лукойл" владеет 19,99% акций, TPAO (Турция) – 19%, компания "Южный газовый коридор" (Азербайджан) – 16,02%, NICO – 10%, MVM (Венгрия) – 5%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1105 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.