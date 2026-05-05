Запущено регулярное авиасообщение между Сухумом и Уфой

Сегодня из Сухума в Уфу отправился первый регулярный рейс. Полеты по новому направлению будут выполняться раз в неделю до 15 октября.

Из Сухума в Уфу 6 мая вылетел первый регулярный авиарейс. Об этом сообщила пресс-служба сухумского аэропорта.

"Новое направление из Международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы. 6 мая выполнен первый регулярный рейс в Уфу - летняя программа воздушных ворот Абхазии официально расширена"

– заявление

Рейсы будут выполняться один раз в неделю до 15 октября 2026 года. Полеты осуществляются на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200, а время в пути составляет 3 часа 20 минут.

Вылет из Сухума в Уфу запланирован по средам в 15:25 мск. Из Уфы в Сухум самолеты будут отправляться по четвергам в 07:20 мск. При этом 7 мая в аэропорту Сухума примут первый рейс из Уфы.

Отметим, Абхазия связана авиасообщением с Москвой, Ханты-Мансийском и Уфой. С 30 мая также возобновятся авиарейсы с Нижним Новгородом.