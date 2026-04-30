В российских магазинах может стать больше продуктов из Абхазии

Россия и Абхазия ведут переговоры о возможности расширения ассортимента абхазской продукции в российских сетях. Прежде всего речь идет о напитках: вине, пиве, лимонадах и минералке.

В магазинах России может расшириться ассортимент абхазских продуктов, ведутся соответствующие переговоры, поделился министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия.

"Сегодня для нас Россия — это стратегический партнер и самый большой рынок сбыта, до которого мы можем дотянуться. Эта работа обеспечивается в том числе соглашением о режиме торговли товарами"

– Миквабия

По словам главы Минэкономики республики, стороны обсуждают поставки в РФ абхазских вин, различной продукции Сухумского пивоваренного завода, а также минеральных вод из Абхазии.

"Для того, чтобы оказаться на российской полке в федеральных сетях, необходимо пройти очень сложную проверку. Что касается качества, мы все проверки прошли, у нас есть разрешительная документация на этих производителей"

– Миквабия

Отдельным вопросом является узнаваемость российскими покупателями абхазской продукции, обсуждается вопрос маркетинга.