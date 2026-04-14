Дорогу между Анкарой и Стамбулом накрыл майский снег

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Турции выпал снег, который накрыл плотным слоем дорогу в горах Болу, одном из важных транзитных маршрутов между Стамбулом и Анкарой – снегопад уже сказался на движении по Анатолийской автомагистрали.

В разгар мая в Турции выпал снег, пишет турецкая газета Milliyet – обильные снегопады начались на участке автомагистрали D-100 в горах Болу, одном из важных транзитных маршрутов между Стамбулом и Анкарой, пишет издание.

Серьезных природных катаклизмов в начале не предвещало ничего, однако сильный дождь, прошедший ночью по автомагистрали, утром сменился снегопадом, что вынудило дорожные службы страны начать интенсивные работы по уборке снега.

Несмотря на оптимистичный прогноз и предупреждения водителей, сделанные дорожными службами страны о необходимости соблюдать дорожные знаки и сигналы, сейчас снегопад вызвал периодические перебои в движении транспорта, которые фиксируются с минувшей ночи, информирует издание.

В турецком районе Чанкуртаран уже отмечаются дорожные аварии, пока ситуацию спасают работы по посыпке солью участка дороги между Анкарой и Стамбулом, говорится в сообщении.

Снегопад начался в турецкой Адане и Позанты, отмечает издание.

