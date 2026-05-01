Вестник Кавказа

Шторм в Турции: один человек погиб

Затопление кафе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Турции десятки городов оказались во власти шторма, который сопровождается ливнями и крупным градом. Один человек погиб.

Сильный шторм охватил Турцию. Один человек стал жертвой стихии, несколько получили ранения. 

Повышенный уровень опасности объявлен в Стамбуле и 43 городах страны. Денизли, Бурдур, Кютахью и Афьон оказались во власти снежной стихии. 

По информации местных СМИ, фиксируются затопления улиц, автомобилей, а также разрушения жилых домов. Поступают сообщения о поваленных деревьях. 

Особенностью катаклизма является то обстоятельство, что города страны "атакованы" одновременно ливнем, торнадо и крупным градом.

