Шторм в Турции: один человек погиб

В Турции десятки городов оказались во власти шторма, который сопровождается ливнями и крупным градом. Один человек погиб.

Сильный шторм охватил Турцию. Один человек стал жертвой стихии, несколько получили ранения.

Повышенный уровень опасности объявлен в Стамбуле и 43 городах страны. Денизли, Бурдур, Кютахью и Афьон оказались во власти снежной стихии.

По информации местных СМИ, фиксируются затопления улиц, автомобилей, а также разрушения жилых домов. Поступают сообщения о поваленных деревьях.

Особенностью катаклизма является то обстоятельство, что города страны "атакованы" одновременно ливнем, торнадо и крупным градом.