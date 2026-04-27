В Краснодарском крае резко вырос спрос на винный туризм

Весной 2026 года Российский союз туриндустрии зафиксировал рост спроса на винный туризм в Краснодарском крае. Специалисты оценивают ежегодное увеличение интереса туристов к этому направлению в 15%.

Российский союз туриндустрии зафиксировал весной 2026 года рост спроса среди туристов на посещение винодельческих хозяйств Краснодарского края с экскурсиями по виноградникам и дегустацией вин. Соответствующие данные приводит пресс-служба РСТ.

Глава комиссии союза по винному туризму Бэлла Тарасова отметила, что туристы бронируют поездки вплоть до сентября, а на майские праздники ожидается серьезный наплыв гостей. По ее словам, целевая аудитория таких туров заметно меняется. Если раньше это были в основном люди от 40 до 55 лет, то теперь на винодельни все чаще приезжает молодежь ради красивых фотографий на фоне виноградников.

Тарасова добавила, что стоимость подобных поездок заметно выросла. Поскольку отдыхающие предпочитают отели от 4 звезд, 2 дня туров обойдутся в среднем в 60 тыс рублей без учета дороги.

Среди самых популярных направлений региона, которые в прошлом году посетили более 750 тыс человек, выделяются винодельни "Фанагория", "Абрау-Дюрсо", "Шато Тамань", "Сикоры", "Долина Левкадии", "Скалистый берег", "Бюрнье" и "Шато де Талю".

Руководитель экскурсионного отдела "Шато Тамань" Анна Макиенко сообщила, что спрос на винные программы ежегодно увеличивается примерно на 15%. Она уточнила, что гости хотят полностью погрузиться в процесс создания напитка. Например, среди туристов стала популярна новая необычная услуга. Теперь отдыхающие покупают собственную виноградную лозу для получения именного вина в будущем.

Отметим, росту популярности винных туров способствует общий подъем внутреннего туризма. По данным Росстата, за 2025 год число поездок по России увеличилось почти до 83 млн. Важным фактором остается и то, что сам Краснодарский край традиционно выступает одним из главных лидеров по туристическому потоку в стране.