Движение судов по Ормузскому проливу фактически прекратилось – СМИ

Bloomberg: заявление Трампа об иранском мирном проекте фактически остановило транзит судов через Ормузский пролив.

Движение судов по Ормузскому проливу практически прекратилось. По информации Bloomberg, это произошло после слов лидера США Дональда Трампа о невозможности принять предложения Тегерана по мирному урегулированию.

По данным Bloomberg, если в субботу через пролив прошли 9 судов, то в воскресенье зафиксировано только два корабля, которые оказались иранскими коммерческими судами. Издание связывает это со словами Трампа, которые значительно ослабили перспективы восстановления торговых маршрутов в регионе.

Отметим, что сегодня Дональд Трамп заявил, что Вашингтон едва ли примет мирные инициативы Ирана, так как Тегеран заплатил "недостаточно высокую цену".