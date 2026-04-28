Новый порядок управления Персидским заливом установит Иран

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о новом порядке управления Персидским заливом.
В заявлении, распространенном командованием КСИР, подчеркивается, что новые правила управления заливом установит Моджтаба Хаменеи, верховный лидер страны.
"Новые правила и условия управления Персидским заливом будут реализованы под руководством верховного лидера"
– КСИР ИРИ
Уточняется, что ВМС Ирана будут осуществлять контроль за почти 2 тысячами километров иранского побережья Персидского залива и Ормузского пролива. В Исламской Республике отметили, что собираются превратить эту береговую линию не только в источник средств к существованию для своего народа, но и в инструмент обеспечения безопасности и процветания для всего региона.
Напомним, в прошлом месяце Иран начал взимать плату за пересечение судами Ормузского пролива. Издание The Wall Street Journal сообщило ранее, что Иран готов пойти на уступки ради возобновления переговоров с США. По данным издания, Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормузский пролив одновременно со снятием блокады иранских портов.