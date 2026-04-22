ЕЭК продолжит сотрудничество с исламским миром

Евразийская экономическая комиссия на полях Евразийского экономического форума в Астане продлит меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству с Исламской организацией по продовольственной безопасности.

В ходе Евразийского экономического форума, который пройдет в столице Казахстана Астане 28-20 мая текущего 2026 года, состоится подписание Протокола о продлении срока применения меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Исламской организации по продовольственной безопасности, сообщила министр по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян.

"Меморандум направлен на углубление сотрудничества комиссии и организации по таким направлениям, как: содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, сбалансированное развитие производства и рынков. сельскохозяйственной продукции и продовольствия"

- Гоар Барсегян

Как отметили в ЕЭК, взаимодействие двух структур будет проходить в ходе обмена информацией по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и по данным прогноза развития основных рынков сельскохозяйственных товаров, передает Sputnik Казахстан.

Также меморандум предполагает участие двух структур в совместных мероприятиях и изучение ими взаимных механизмов и инструментов, что позволит оперативнее разрабатывать взаимные нормативно-правовые акты, добавила министр.