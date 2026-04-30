Авиавласти ОАЭ открыли воздушное пространство страны

Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов объявило о полном открытии воздушного пространства и отмене введенных ранее ограничений – все полеты в воздушном пространстве страны возобновляются в полном объеме.

Ограничения в воздушном пространстве ОАЭ сняты, такое решение было принято после полной оценки обстановки и условий безопасности, говорится в заявлении управления гражданской авиации страны, сообщает эмиратское государственное агентство WAM.

"Главное управление гражданской авиации объявляет о возвращении воздушного движения в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов к нормальному режиму и об отмене временно введенных мер предосторожности"

- заявление

Это не отменяет мониторинга воздушной обстановки, который в режиме реального времени будет вести Главное управление гражданской авиации страны, задача которого - обеспечение высочайшего уровня безопасности полетов, говорится в сообщении.

Ранее мировые компании объявили о приостановке полетов в Дубай. Причина - конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее мы писали о том, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сняло ограничения на полеты в ОАЭ через воздушное пространство Ирана, а также вновь открыло продажи билетов на это направление. Также оно отменило рекомендации, ранее введенные для российских авиакомпаний, о приостановке продажи билетов в и из ОАЭ, однако ситуация в регионе Ближнего Востока остается под контролем, о любых возможных изменениях также станет известно заблаговременно.