Уиткофф: переговоры США и Ирана продолжаются

Между Вашингтоном и Тегераном сохраняется переговорный процесс, об этом сообщил спецпосланник Уиткофф.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о продолжении диалога американской стороны с Ираном по мирному урегулированию, передает телекомпания CNN.
"Мы ведем общение"
– Стив Уиткофф
Отметим, что накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что иранское предложение по урегулированию он считает неприемлемым.
Конфликт стартовал 28 февраля, режим прекращения огня начал действовать 8 апреля.