В Иране заявили, что не выдвигали США предложения по ядерному вопросу

Аббас Аракчи
Глава иранского МИД заявил о том, что 14 пунктов плана по урегулированию конфликта, которые были предложены Соединенным Штатам, не касаются ядерного потенциала ИРИ, а затрагивают вопрос окончания военных действий.

Иран не рассматривал вопрос ядерного потенциала страны в рамках плана по урегулированию конфликта, который был предложен США, такое заявление сделал министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

Он отметил, что план, состоящий из 14 пунктов, затрагивает только вопрос прекращения боевых действий между Ираном и США.

"Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не касается вопросов, связанных с ядерной сферой"

– Аббас Аракчи

Напомним, ранее глава иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Вашингтон оперативно ответил на предложения, выдвиннутые Тегераном.

