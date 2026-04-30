В Иране заявили, что не выдвигали США предложения по ядерному вопросу

Глава иранского МИД заявил о том, что 14 пунктов плана по урегулированию конфликта, которые были предложены Соединенным Штатам, не касаются ядерного потенциала ИРИ, а затрагивают вопрос окончания военных действий.

Он отметил, что план, состоящий из 14 пунктов, затрагивает только вопрос прекращения боевых действий между Ираном и США.

"Наш план из 14 пунктов сосредоточен исключительно на прекращении войны и не касается вопросов, связанных с ядерной сферой"

– Аббас Аракчи

Напомним, ранее глава иранского внешнеполитического ведомства заявил о том, что Вашингтон оперативно ответил на предложения, выдвиннутые Тегераном.