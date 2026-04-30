Страны ОПЕК+ увеличат нефтедобычу на 188 тыс баррелей в сутки

Семь стран ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в июне на 188 тыс баррелей в сутки для стабилизации мировых энергетических рынков.

Государства ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 188 тыс баррелей в сутки в течение июня, об этом было сообщено в совместном заявлении стран-участниц.

Уточняется, что соглашение было заключено между семью странами организации: Саудовской Аравией, Россией, Ираком, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом.

Как было пояснено в официальном заявлении, эти меры нацелены на "поддержание стабильности мирового нефтяного рынка", они будут проведены в июне 2026 года.

Кроме того, эти государства ОПЕК+ подтвердили приверженность выполнению условий соблюдению Декларации о сотрудничестве, включая том числе – дополнительные добровольные корректировки добычи.

Контроль будет исполняться Совместным министерским мониторинговым комитетом, уточняется в заявлении.