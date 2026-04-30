Российские гимнастки триумфально выступили на Кубке Европы в Баку

Воспитанницы Академии художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой сегодня на Кубке Европы, проходящем в столице Азербайджана, уверенно прошли турнирную дистанцию и выиграли командный Cross Battle.

Кубок Европы по художественной гимнастике, стартовавший в столице Азербайджана Баку, начался с триумфа российских спортсменок - юниорки Яна Заикина и Ксения Савинова, которых тренирует Евгения Елисеева, выиграли командный Cross Battle и завоевали золотые медели, подтвердив высокий уровень российской школы на международной арене.

Этот континентальный кубок - первый в карьере российских гимнасток, воспитанниц Академии художественной гимнастики "Небесная грация". Ксения Савинова также стала лучшей в упражнениях с обручем и мячом, а Яна Заикина получила "золото" за упражнение с лентой и завоевала серебро с булавами, передает "Пятый канал".

Алина Кабаева лично участвовала в подготовке спортсменок к этим турнирам и сегодня она в Баку наблюдала за выступлением воспитанниц, проходящим в Национальной гимнастической арене.

"В первый раз было волнительно выходить, потому что непривычно. Весь зал темный, и свет только на площадку. И это очень классно, масштабно. На других соревнованиях такого не было, и это в первый раз. Мне и девочки из Баку кричали и подходили фоткаться. Приятно, что в разных странах есть фанаты"

- Ксения Савинова

Для Ксении и Яны этот успех - результат большого пути. Подготовка, работа с сильнейшими тренерами и постоянное участие Алины Кабаевой в тренировочном процессе помогли раскрыть потенциал спортсменок в полной мере. Успешно прошел первый день Кубка Европы в Баку и для чемпионки России Арины Ковшовой, которая завоевала золото и серебро в отдельных видах, укрепив позиции российских спортсменок в качестве лидеров европейской художественной гимнастики, говорится в сообщении.