Из Сочи в Абхазию: стартовали поездки по "единому билету"

Путешествия по "единому билету" с четверга доступны для желающих быстро попасть в Абхазию.

Это означает, что гости могут прилететь в Адлер на самолете или приехать на поезде. Там путешественники смогут сесть на автобусы. Они направляются из Сочи в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон либо в столицу Абхазии Сухум.

Билет до Гагры будет стоить 824 рубля, до Пицунды – 910. Попасть в Гудауту на автобусе можно будет за 956 рублей, в Новый Афон – за 1052 рубля. Стоимость проезда в Сухум составит 1132 рубля.

"Единый билет" формата "поезд + автобус" можно купить в кассах на любых железнодорожных вокзалах, а также в агентских сетях "Федеральной пассажирской компании". Кроме того, приобрести такой билет можно на сайте РЖД.

Билеты "самолет + автобус" доступны в сервисах для приобретения авиабилетов онлайн, а также в кассах транспортно-туристических агентств.

Воспользоваться "единым билетом" можно будет до конца сентября. В прошлом сезоне по нему проехали свыше 6 тыс человек.